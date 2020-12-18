陸軍「109-2期突擊幹部訓練班」今日將結訓，軍方媒體今天公布官兵鑑測的畫面，其中一張教官右臂秀出的臂章相當引人注目。該名教官半月臂章上簡單秀出「SPECIAL FORCES」，顯示他曾自美方特戰部隊受訓，等同通過「綠扁帽」資格，另外也包括國軍突擊兵、山隘行軍訓練臂章等，讓台美軍事交流又意外官洩。

陸軍突擊兵鑑測，受測學員在谷關山地中武裝前進。(青年日報提供)

據了解，台美特種部隊的交流源自於2009年，當年美軍派遣一位當年現役陸軍特種部隊綠扁帽成員背景的陸軍中校陳鷹，到AIT任職技術組，由於他與台灣相當有淵源，在其促成下，多次安排退役美軍來台參訪，同時推動代號「陸威協訓」的特戰排赴美協訓，為後續國軍特種部隊赴美訓練開啟先河。

實際上，美軍特戰第一總隊去年2月在臉書「1st Special Forces Group - Airborne」公布的44秒「EXCELLENCE」形象短片中，就披露美軍在台灣協訓陸軍特戰人員的難得畫面。雖然台美雙方進行均次交流已經不是公開秘密，但仍「只能做，不能說」。

例如我方每年都會遴選包括陸軍特戰高空排、憲兵特勤隊、海軍陸戰隊特勤隊隊員，前往美國接受美軍特戰分遣隊(ODA，Operational Detachment Alpha)的大小規模及運用訓練。

今天準突擊兵們在接受1000公尺障礙超越、信心池高塔跳水等挑戰後，就可獲得突擊兵臂章。進入突擊幹部訓練班期末驗收的19位學員，經連日翻山涉水的困難地形通過，以及戰技測驗後，昨日實施實彈應用射擊測驗，學員分別進行「橫向移動射擊」、「多重目標控制射擊」、「手、步槍轉換射擊」等項目，考驗在不同作戰環境下，靈活運用射擊技巧，展現突擊兵作戰實力。

「應用射擊」，指的是人員在複雜多變的戰場環境中，如何有效變換射擊動作、姿勢、位置，甚至左右手皆能射擊，以及步、手槍的主、副武器轉換，快速更換彈匣方式，才能肆應城鎮戰，大量未知空間、轉角、掩蔽物等環境，發揮作戰效能。

學員在鑑測過程，必須配合測驗想定，利用谷關地區地形環境掩蔽，向敵目標建築滲透，展開特攻作戰。期間，任務隊員遭敵射擊受傷，在同袍協助下，順利脫困，並成功完成爆破作業。

(中時新聞網)