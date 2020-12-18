苗栗縣78歲邱姓老翁有糖尿病及肝膿瘍病史，長年習慣赤腳種田，近日因上腹痛與發燒就診，醫師發現老翁膽管炎反覆發作，懷疑是寄生蟲感染引起，進一步檢查發現，他的大腸內有1條長約2公分的鉤狀寄生蟲，老翁經服用除蟲藥物後症狀改善，膽管炎也沒有再復發。

邱翁因上腹痛與發燒求診，電腦斷層顯示為膽管炎，但無膽囊結石，醫師以膽管鏡檢查，發現他的膽汁呈深綠色黏稠膠狀，需靠微創器械才能撈出，且撈出後膽管炎仍舊反覆發作，進一步以大腸鏡檢查，赫然發現他的大腸內有1條約2公分的鉤狀寄生蟲，醫師研判為糞小桿線蟲感染。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞建議，若有不明原因腹痛、發燒，一定要及早就醫檢查。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，消化道寄生蟲主要經由皮膚鑽入和飲食傳染，糞小桿線蟲可潛伏在健康人體內，長達20至30年不被察覺。邱翁應是長年赤腳種田，寄生蟲從腳底皮膚鑽入，經由血液循環到全身，當到達肺部後，沿著氣管咳出，吞入腸胃道，造成腹痛發燒、反覆膽管炎等狀況。

醫師建議，預防寄生蟲感染，民眾到野地或田地時應穿著鞋子、避免喝沒煮沸的生水、香菜應洗淨後再食用，可大幅降低被土壤內寄生蟲感染的機率。雖然現在公共衛生與自來水系統較過去完善，少見寄生蟲感染，但民眾若有不明原因腹痛、發燒、慢性貧血、反覆膽管炎發生時，仍需就醫詳查。

(中時 )