為了解決Android系統碎片化的情況，Google在2017年提出Project Treble計畫，期待能將Android的核心模組化，跟安卓OEM廠商的用戶介面分離，來加快系統更新的速度。而近日Google宣布與高通（Qualcomm）進一步攜手，為使用Snapdragon處理器的安卓手機，帶來最長4年的系統更新支援，也可為是Project Treble計畫的第二階段，將有助於加強Android手機的競爭力。

對比當前手機系統的兩大陣營，蘋果（Apple）因為管控硬體與系統軟體開發，向使用者推送系統更新的速度遠比Android系統快上許多，iOS版本碎片化的情況也更輕微，且根據統計，能提供iPhone最長6年的支援。可說是樣樣都打在了Android系統的痛點上。對比來說，目前針對旗下手機提供最長支援系統升級年限，包含了三星Galaxy旗艦級手機，還有Google Pixel系列，都保證能提供三年的系統升級更新。在Google與高通宣布要為支援的特定設備提供4年的系統更新支援後，可說很明顯進一步解決了當前安卓手機用戶的痛點。

根據Google以及高通的合作協議，預載（出廠時安裝的系統）Android 11的裝置，以及同時使用高通處理器的設備，都可以獲得最長4年的Android系統支援，並享有Project Treble 計畫提供的額外系統與安全性的更新支援。

當然，Google與高通之間的合作，仍舊需要其他手機品牌進一步合作，例如三星、vivo、OPPO、小米、華碩等品牌的態度。但是Google與高通登高一呼的舉動，代表了他們對於手系統更新的承諾與付出，應該很具帶頭的作用。對於Android陣營來說，將是具有歷史意義的合作。

當前，以Android手機陣營來說，高通處理器是最大的陣營之一，此外三星自行研發的Exynos以及聯發科的處理器，都有不少廠商採用（華為所研發的麒麟處理器已經無法獲得授權生產，再加上未來華為手機預計將升上鴻蒙系統，當前也沒有機會推出Android 11的機種，因此不在討論範圍內）。在Google與高通達成協議，將為安卓手機提供4年的系統支援後，三星與聯發科會不會也受到刺激，加強與Google方面的合作，值得後續觀察。雙方之間的合作又將對於手機系統的版圖帶來哪樣的影響，令人十分的好奇。

(科技)