58歲好萊塢男神湯姆克魯斯再度傳出新戀情，近期他正在如火如荼趕拍《不可能的任務7》，劇組數度因新冠疫情停擺，然而湯姆克魯斯卻和同劇演員海莉艾特沃悄悄擦出愛的火花，還被直擊在放映會中手牽手，但目前雙方都還沒有對此回應。

海莉艾特沃演出過最知名的角色為美國隊長愛人「卡特探員」，如今加入《不可能的任務7》劇組，竟和湯姆克魯斯假戲真做，據《太陽報》報導，2人從開拍第一天就很投緣，「由於疫情造成封城，還有所有拍攝的困難疊在一起，讓兩人關係更加親密，幾乎形影不離。」

湯姆克魯斯在片場一直和海莉艾特沃緊牽著手。(圖/達志影像)

知情人士透露，「他們相處得很愉快，看起來很開心。」而且兩人收工後還會繼續見面，海莉艾特沃也已經去過湯姆克魯斯的住處，交往十分穩定，事實上，湯姆克魯斯和前妻凱蒂荷姆斯已離婚8年，這期間雖然有傳出緋聞，但都不了了之，而海莉艾特沃則是在年初離婚，正式恢復單身。

儘管雙方還沒有回應，但有不少蛛絲馬跡都能看出端倪，像是兩人在劇中被銬在一起，要牽手狂奔，喊卡後卻仍不放手，另外，海莉艾特沃也曾在IG放閃，分享兩人一起坐在車裡的照片，並在內文寫道，「我的新駕駛教練，希望我不會撞到任何東西」。

(中時新聞網)