台中市建設局邀請中華民國電機技師公會、台中市冷凍空調技師公會等代表提供對台中市建設的意見。（盧金足攝）

台中市政府建設局日前邀集中華民國電機技師公會、台中市冷凍空調技師公會、28名建設顧問及22個業務相關公會等代表進行歲末座談，就台中公共工程執行交流意見，傾聽各領域專家及業界相關人士對於台中市政建設的建言。做為市府重大公共工程推動機關，建設局長陳大田期盼透過定期與業界公會良善溝通，強化台中市公共工程品質、營造友善採購環境，為公共工程帶來建設新藍圖。

中華民國電機技師公會主任石明原表示，台中市政府各工程以全生命週期的概念，聘請專家學者擔任審查委員，參與公共工程推動，公會非常樂意推薦具有優質實務經驗的技師，協助市府提升公有建築物品質及效益。

台中市冷凍空調技師公會理事長王國宗指出，近年來國人對綠能概念普遍提升，經濟部今年實施的「能源效率分級標示方法及檢查方式」，涉及內容專業且繁瑣，公會也樂於提供專業意見及實務經驗，協助公家機關推動，提升市府公共工程容許能耗及節能政策管制作業。

陳大田表示，好的工程品質仰賴市府與廠商齊心守護，會中雙方就公共工程案件的基本設計階段參與審議、全生命周期概念執行公共工程、提升公共工程規劃執行節能政策等議題交換意見，公會提供常見設計施工爭議態樣供公共工程廠商及相關機關參考，為創造優良工程品質共同努力。

陳大田感謝建設顧問及各公會對於台中公共建設的支持，為提供市民更優質生活機能，建設局從公有建築工程的建置，到公園綠地、道路開闢、造橋鋪路等公共建設與養護工作積極推動，執行同時也要聽取專業建議，讓規劃與實際需求同軌並行，為市民帶來更好的建設。

(中時 )