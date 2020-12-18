交通部公路總局轄管的台7線北橫公路、台21線新中橫公路，今年雙雙獲得「台灣景觀大獎」佳作獎，公總說明，2條路段利用現地素材、仿自然概念設計於無形，使公路逐日返回最自然的樸實樣貌，邀請國人一同來鑑賞，體會台灣之美。

北橫公路（台7線5K-11.7K）位於桃園大溪，附近知名景點包括經國紀念館、頭寮大溪陵寢、慈湖陵寢、新、舊百吉隧道、豆麥埤塘等，路廊兼具人文歷史與自然生態資源。公路總局第一區養護工程處採用減法美學來實踐環境永續，用近自然、低維管、綠建材手法重塑水岸美景，並儘量將公路附屬設施物減量、使天際線重現，今年也獲得交通部金路獎優良景觀類第1名。

新中橫公路（台21線136K同富-142K塔塔加）位於海拔2200至2600公尺，由於地勢高低差異大，因此擁有多樣且豐富的生態資源，被譽為台灣最美10大景觀公路之一。公路總局第二區養護工程處以近自然工法養護，經過長時間的綠化，讓公路隙地漸與自然融合，並成為動物的生態樂園。

而自2013年開始，草坪頭－塔塔加路段（110K-145K）每日下午5時30分至隔日上午7時進行夜間封閉管制，禁止車輛通行，除確保用路人安全，也使山林恢復寧靜，野生動物獲得生息，近年觀察山羌、長鬃山羊、台灣獼猴、帝雉等野生動物數量已有明顯成長。

「台灣景觀大獎」由中華民國景觀學會為表揚傑出景觀作品對提升台灣優質景觀環境之貢獻，並協助這些作品參與國際景觀設計競賽，以期許各界對景觀環境品質及景觀專業之重視。評選重點包含整體品質、主題觀念、環境契合度、空間美感、功能效益、溝通整合、技術知識，內涵規劃設計、執行手法與運用展現。

(中時 )