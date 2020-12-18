台南市長黃偉哲（左）參觀嘉南大圳開工百年主題展。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲參觀嘉南大圳開工百年主題展。（劉秀芬攝）

烏山頭水庫八田與一園區嘉南大圳開工百年主題展開展。（劉秀芬攝）

烏山頭水庫暨嘉南大圳動工百周年，為呈現嘉南大圳建造歷史，台南市府與西拉雅國家風景區管理處攜手，於八田與一紀念園區內策畫「我家門前有條圳」嘉南大圳開工百年主題展，運用富有童趣的插畫風格設計展場，加入互動遊戲裝置與情境布置，展示大圳工程中生硬的水利知識與文化歷史。

參與18日開展儀式的台南市長黃偉哲表示，烏山頭水庫跟嘉南大圳成就了百年來嘉南平原的富庶跟富饒，特別感念八田與一工程師，他雖然是日本人，但對於台灣農業、台灣水利設施的貢獻，是無可抹滅的。

黃偉哲說，期待藉著這個展，讓大家對於嘉南大圳的瞭解，一代接一代、一棒傳一棒，也希望我們的下一代能夠了解我們的上一代、上上代的先人們的努力，留下的足跡，所帶來的建設，以及所富饒的這塊土地。

台南市文化局表示，今年是烏山頭水庫及嘉南大圳開工滿百年，市府與西拉雅風管處、農水署嘉南管理處分別於烏山頭水庫內的舊送水口、八田與一技師室以及八田與一紀念園區動畫館策劃3場展覽，內容呈現烏山頭庫暨嘉南大圳建造時期的珍貴歷史照片、八田與一生平簡介與嘉南大圳運作介紹等，希望遊客前來遊覽之餘，還能更深入瞭解嘉南大圳的歷史與文化。

(中時 )