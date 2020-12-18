高雄市長陳其邁18日出席全國毒防研討會暨成果發表會，被媒體問到是否敢和台中市長盧秀燕一樣與AIT處長直球對決，陳表示，不清楚整個的細節，雙方現在各說各話，關鍵依舊是當時台中市府如何跟AIT洽談，事先雙方須協商，也要按照協商的細節來執行，可能要雙方說明較適當。

陳其邁說，他不清楚拜會整個的細節，雙方現在各說各話，不過以他過去在行政院或是在公部門服務的經驗，這些工作在做意見的表達及陳述都有目的，也有要談論的內容，是否要做什麼樣的公開？這都是事先雙方須協商，也要按照雙方協商的細節來執行。

媒體也問及陳市長對盧市長這樣直接講的看法？陳說，對於任何公共議題，做怎麼樣程度的表達或表達怎麼樣的意見，一方面假如在議會或是在正式的公共服務的場合，譬如說在市政會議或公開場所，或是外交的場所會比較不太一樣；若是有外交的場所或是不同談判的場所，這過程也涉及到程序性的安排，他認為解鈴還須繫鈴人，還是雙方要把程序說明清楚會比較好。

(中時 )