德國BMW集團正努力為自家汽車開發一全新的作業系統，該系統將取代OS7版本，並在明年市場首次亮相和問世的BMW「iX」系列電動休旅車中裝載該系統，BMW資深副總Grote表示，iX車系將在連網性和操作度上都是里程碑。

BMW新成立的部門「數位汽車」為催生新作業系統的負責單位，有信心將系統初始模型，很快地再擴展到其他模型。

能讓汽車大規模地進行軟體更新，BMW在這點領先於其他德國車廠。

目前特斯拉和谷歌在汽車作業軟體領域不斷創新，特斯拉從一開始就為其車群配備一統一的作業系統，並定期更新。谷哥並汽車產業加速開發作業系統，為傳統車廠帶來壓力；谷歌並其為其系統添加新功能，例如導航改善或提高電動車電池銷率。

在Grote領導的「數位汽車」部門目前有約4000名軟體工程師，過去分散於集團的軟體資源、採購、財務和開發，統一由數位汽車部門領導。

Grote表示，接下來的目標是iX電動車的推出，BMW希望導入新的使用概念，其幾乎可以完全由螢幕和語音操控，此外該車款應該具備5G能力，軟體能持續地以無線保持在最新狀態。

(時報資訊)