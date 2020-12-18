日前原住民族廣播電台要求完全擁有主持人馬世芳個人節目「耳朵借我」的著作權，引發爭議，因此今天行政院長蘇貞昌表示，已要求文化部盤點各公部門機關與著作權人的合約，如發現有不合理的地方，再予以改進，統一要求。

無黨籍立委林昶佐今天質詢蘇貞昌時提到馬世芳事件，並指出我國現在法規算是很完備，包括著作權法、文化藝術獎助條例、文化藝術採購辦法等等，當中都明定要保障創作者權益，但是公部門的採購契約常常違反此一精神，要求創作者不得對政府行使著作人格權，或是著作權歸政府所有。

林昶佐表示，著作權分為著作財產權與人格權，財產權可以在一定期間內讓給政府，但為何公部門連人格權也要，應該最多就是共享，希望行政院與文化部可以清點各部會與著作權人的藝文採購合約。

對此蘇貞昌回稱，確實著作權關係到著作人本身的財產權與人格權，這也是重視文化的國家應該要做的，他將請文化部盤點整個公部門，不要不尊重的吃掉著作權人的權利，政府機關應該要帶頭做模範，文化部盤點後如果有不合理的地方，再來改進，牽涉各部會部分，將再做出統一要求。

(中時 )