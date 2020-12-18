全國海青班聯合畢典 ，15校畢業生展現學習成果。（陳淑娥攝）

全國海青班聯合畢典，僑委會委員長童振源致詞。（陳淑娥攝）

全國海青班聯合畢典，弘光科大熱舞社開場表演。（陳淑娥攝）

全國海青班聯合畢業典禮暨成果展18日在台中弘光科大舉行，全國15所大學海青班畢業生齊聚，用靜態展示、動態演出，把來台學習兩年成果展現出來。還有不少海青班畢業傑出校友，事先拍攝影片訴說跨海來台學習的成果，肯定僑委會培育海外青年軟實力的用心。

僑務委員會為協助華裔青年返台學習專業技術，開辦海外青年技術訓練班，今年邁入第38期，18日在弘光科大舉辦「海青之光」全國聯合畢業典禮暨成果展，

包括僑委會委員長童振源、副委員長呂元榮、秘書王文雯、僑生處處長吳郁華、僑生處科長蕭蓓如、科員黃書雅等人出席。

童振源致詞表示，我國從1963年起成立海青班，協助訓練華裔青年培養一技之長，讓他們返回僑居地能夠貢獻所學，一展長才，今年共有762名畢業生，有的學生畢業後打算返國創業，有的則選擇留在臺灣繼續升學，他期勉畢業生都能發揮所學，勇敢逐夢。

受新冠肺炎疫情影響，許多身在海外的家長們無法前來觀禮，海青班聯合畢業典禮上，特別安排現場直播，讓畢業生的親朋好友透過網路參與。就讀美容化妝品應用科的蔡佳恩說，在馬來西亞念商科，因為喜歡化妝才來台念相關科別，之前沒有參加過畢業典禮，所以特別期待這次的畢典，「父母受疫情影響不能來臺，希望他們透過網路參與我求學階段第一場的畢業典禮。」

就讀弘光科大海青班餐飲廚藝科的學生田家榮代表畢業生致詞。他說，在馬來西亞學文科，沒接觸過餐飲，在馬來西亞留臺同學會推薦，與家人支持下跨海就讀餐飲廚藝科，從零開始學，奠定基礎，對餐旅很有興趣，海青班畢業後要繼續升學念餐旅管理系，「感謝海青班老師這兩年的照顧，如果沒有師長帶領可能找不到方向，學習技術後對自己未來方向更確定。」

就讀烘焙科的楊傑指出，在馬來西亞念過相關科系，想學更多技巧，因此花了兩年時間在飯店打工當甜點部的學徒，等存夠錢後才來念書，畢業後將繼續升學求精進；同樣念烘焙科的彭詩晴說，哥哥之前來臺念海青班，所以家人也支持她來念，「兩年下來學到很多技巧，回國後會繼續精進再創業。」

另外，就讀美髮造型設計科的畢業生丁儀瑄、鄭鈱愛，上個月參加「2020 亞洲盃時尚造型創意競賽」皆獲得佳作，兩人說，「參加人生第一場比賽獲獎很特別，很開心作品能被看見。」在馬來西亞很多人認為學美髮的人就是不喜歡讀書，但是來臺灣念書後改觀，除了學美髮造型設計外，包括頭皮檢測、頭髮養護皆要深入了解學理，才能深化技術，不是表面看到的而已。

第38期海青班有弘光科大、文化大學、銘傳大學、龍華科大、東南科大、敏實科大、元培醫事科大、中華大學、逢甲大學、靜宜大學、大葉大學、南開科大、建國科大、環球科大、屏東科大共15所學校開辦，學生來自馬來西亞、印尼、日本等10國，設有烘焙、餐飲廚藝、美容化妝品應用、美髮造型設計、數位媒體與網頁設計等26科別。

(中時 )