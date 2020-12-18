18日是彰化縣田中高中65周年校慶運動大會，彰化縣長王惠美驚喜現身送來大禮，為老舊校舍重建工程第三期的蒔月樓揭牌，王惠美說，田中高中從1955年建校今，校舍經過歲月的洗禮，老舊不堪，縣府爭取經費斥資6千餘萬打造全新校舍，希望孩子們都能快樂學習，祝福田中高中生日快樂。

「蒔月樓」由縣府向教育部爭取，核定補助款6147萬9千元，縣府配合款683萬1000元，共有普通教室12間、音樂教室2間、生物教室、生科教室及表演藝術教室各1間，另外縣府加碼教室內設備經費56萬5千元，添購黑板、布告欄、講桌等設備設施，提升教學品質，

王惠美說表示，「蒔月樓」以「磚」及「白牆」為設計主軸，利用局部藍色系的馬賽克磚，創造出悠閒、自然、愜意的校園景觀，而「蒔月樓」的「蒔」指得是校園美如花園，「月」則是呼應前兩棟重建校舍結合成「日、月、星」，期許學生朝氣蓬勃，圓圓滿滿。

王惠美說，田中高中辦學認真，學生允文允語，各項競賽都獲得很好成績，像女子籃球隊就獲得冠軍，田徑隊也拿下２金１銀的成績，感謝校長，老師的用心，還有家長會長大力支持，未來縣府會挹注更多資源，來改善老舊設備，打造更優質的學習環境。

(中時 )