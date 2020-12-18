十三行博物館為為了拉近與心智障礙朋友的距離，近日推出開館至今第一本「易讀版十三行導覽手冊」，讓所有人可以輕鬆了解博物館各項服務設施及展示，即日起至服務臺可免費索取，或可上官方網站下載。

「易讀版十三行導覽手冊」在編輯過程中特別諮詢愛盲基金會主任李英琪、樂山教養院以及八里愛心教養院的院生；內容分為「幫忙我的人」、「買票」、「去找寶物」、「參觀資訊」、「要怎麼去十三行博物館」5大主題，以最簡易的文字搭配插畫，介紹館內的十三行文化。

小朋友以繪畫的方式，分享參訪心得。（十三行博物館提供／李俊淇新北傳真）

易讀版導覽手冊以淺顯易懂的圖文，介紹考古發掘。（十三行博物館提供／李俊淇新北傳真）

十三行博物館館長陳春蘭表示，博物館是屬於大家的，以「友善平權」為重要經營理念，為此特別推出易讀版導覽手冊，把考古知識轉化成所有民眾都能吸收的訊息。

樂山教養院院生實際使用過後表示，雖然之前已經來過十三行很多次，但搭配手冊的引導，感受更深刻，而在參觀中融入「尋寶」的樂趣，按圖索驥即可輕鬆逛博物館。

館方表示，易讀版導覽手冊特別設計互動頁面，使用者可以用繪畫或筆記等方式，記錄在博物館的所見所聞，許多心智障礙朋友擁有高超的繪畫能力，一看到空白的「人面陶罐」及「動物陶偶」線條輪廓，就迫不急待地拿起色筆塗鴉著色，並向大家展現自己的創作，把逛博物館的樂趣介紹給朋友們，鼓勵大家多多走進博物館。

(中時 )