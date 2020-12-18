39歲呂姓蜂農在高雄市杉林產業道路養殖的5個蜂箱不翼而飛，警方依監視器鎖定可疑對象，發現嫌犯在鄰近田裡務農，員警於現場找到遭竊的5個蜂箱及蜜蜂，由於被害人蜂箱上都刻有自家鋼印，嫌犯只好坦承犯行，辯稱因絲瓜需仰賴蜜蜂授粉，才搬走隔壁蜂箱「借來」利用。

警方接獲110通報，指一名養蜂人在杉林產業道路養殖的蜂箱全不翼而飛，高雄市旗山分局杉林分駐所員警立即到現場了解狀況。

呂姓蜂農向警方表示，他在甲仙、杉林、台南等處均有養殖蜜蜂園區，上午前往杉林園區查看時，發現園區裡的5個蜂箱、5萬隻蜜蜂遭竊，辛苦照顧的心血付諸流水，相當痛心。

呂姓蜂農指出，每個蜂箱上都刻有自家鋼印，警方依監視器畫面鎖定可疑對象後，遂請呂一同前往指認，果真在鄰近田裡發現遭竊之5個蜂箱及箱內蜜蜂。

43歲羅姓嫌犯供稱，因近年蜜蜂數量遽減，田裡的絲瓜需要仰賴蜜蜂授粉提高結果率，所以才把隔壁蜂箱搬至田裡，借助蜜蜂的力量提高農作物的採收率，警方訊後依竊盜罪函送法辦。

呂姓蜂農尋回遺失物非常開心，表示從報案後不到2小時，警方就查獲嫌犯，讓他很驚訝，直呼「警方效率超級好」！

(中時 )