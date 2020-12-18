居住台中市烏日區39歲柯姓女子，日前深夜獨自1人在台中公園日月湖旁哭泣，當時天色漆黑、寒風凜冽，公園巡邏員警發現上前關心，但柯女始終低頭不語，公園所長程錫國邊勸導、邊安慰，女子卸下心防後，在警方陪同下前往搭乘計程車返家。

台中公園派出所長程錫國及警員李宓璇至日月湖旁，發現柯姓女子在日月湖圍籬內且哭泣，員警不敢大意，因環境漆黑，一不小心恐有落水之虞，李員向女子呼喚：「小姐！小姐！妳過來好不好，那裡很暗很危險！」，試圖將女子拉至園區內步道。

柯女拿著手機坐在石墩上，表示自己因心情不佳，才來公園散心，但警方見女子相當傷心，不敢輕易離去，為安撫其情緒、閒話家常，待柯女情緒逐漸平穩，才同意搭計程車返家。

警方呼籲，生活中難免碰上許多挫折，除向親友傾訴外，亦可撥打張老師輔導專線1980（依舊幫您），尋求專業協助，避免憾事發生。

(中時 )