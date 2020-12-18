桃園市政府將於明日(19)在復興鄉舉辦「桃園聖誕山城紅花節」，今年以法老王為主題，設置一座6公尺高的「埃及紅花金字塔耶誕樹」，不過其6層階梯狀造型，被不少民眾誤認為「罐頭塔」，外層包裝的紙板上還有怪異符號，被戲稱像是冥紙上的圖案、很不吉利。主辦單位則回應，已雇工再增加600盆耶誕紅進行修正。

桃園市農業局、復興區公所主辦第4屆「桃園聖誕山城紅花節」，19至27日在復興區東安溪公有停車場舉行，今年以「法老王的紅花秘密」為主題，設置約6公尺高的埃及紅花金字塔，將人面獅身、神秘、尋寶等元素融入活動中，但6層堆疊的造型，引起地方質疑四不像，當地部落長輩認為「金字塔」太像「罐頭塔」很不吉利。

桃園市政府舉辦「桃園聖誕山城紅花節」，其中金字塔耶誕樹被說很像罐頭塔，主辦方緊急修正。（圖／翻攝自臉書桃竹苗爆料公社）

對此，桃花源休閒農業發展協會總幹事林志勇表示，協會是參考古埃及文明，創造尋寶模式的腹案，但為順應民意，原本的埃及紅花金字塔耶誕樹使用約1400盆的聖誕紅，因地方嫌造型怪異、樹上古埃及符號又與燒給亡生者的特殊符號類似，協會已雇工增加約600盆的聖誕紅進行修圖。

桃園市政府舉辦「桃園聖誕山城紅花節」，其中金字塔耶誕樹被說很像罐頭塔，主辦方緊急修正。（圖／翻攝自臉書桃竹苗爆料公社）

據悉，桃園聖誕山城紅花節設在三民國小、三民派出所前的迎賓打卡點，仍保留埃及艷后等造型，這兩天會增設國王寶座，讓遊客能與埃及艷后拍照，休區內也有許多特色農場及民宿可供民眾來一場2天1夜的旅遊。

(中時新聞網)