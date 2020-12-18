由出席活動的副議長們聯名簽名的寶島夢想家紀念球衣，也順利賣出。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

網紅寶島叫賣哥葉昇峻（右）主持公益拍賣會，手中拿著寶島夢想家籃球隊全體隊員的簽名球。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國正、副議長今年第3次聯誼座談會由彰化縣議會主辦，17日下午在員林市皇潮鼎宴會館舉行，場面熱絡溫馨。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

晚宴公益拍賣共拍得12萬元，再由謝典林（右）、前立委鄭汝芬（中）加碼捐出20萬元，合計32萬元給華山基金會、天主教聖智啟智中心，及彰化家扶中心等社福單位。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

寶島夢想家籃球隊球員簽名籃球在晚宴中進行公益拍賣。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

穿上這兩件聯合紀念球T，保你出入平安！全國正副議長昨天齊聚彰化交流聯誼，彰化縣議長謝典林帶頭做公益，在晚宴中拍賣寶島夢想家簽名球與紀念球衣，共拍得32萬元。拍賣主持人「寶島叫賣哥」指，球衣上集合全台正副議長簽名，平時穿上後出入可保命、保平安，笑稱「澎恰恰應該來穿一下。」

全國正副議長聯誼昨下午在彰化登場，謝典林變身觀光大使，推薦爌肉飯、肉圓等小吃，還安排下午茶，準備田中蜜麻花、大元鹹麻糬、鹿港玉珍齋傳統糕餅等特色點心讓大家品嚐，多數人摟留宿彰化，今天繼續到鹿港小鎮參訪。謝典林也熱心邀請顧問們19日到彰化縣立體育館參加台灣職業籃球聯盟P. League＋首季開幕戰，為地主隊寶島夢想家加油。

座談會後舉行聯誼晚宴，彰化縣議會議長謝典林、副議長許原龍宴請全台22縣市議會正、副龍頭，與全台企業界組成的顧問團；晚宴在皇潮鼎宴會館舉行，同時為社福團體進行公益拍賣活動。

兩件寶島夢想家紀念球衣T-shirt，分別由出席的議長、副議長們親筆簽名，再加上球員親筆簽名籃球，由「寶島叫賣哥」葉昇峻主持拍賣，他特別強調這兩件衣服集結全台「最有力人士」的簽名，穿出去絕對沒人敢動你！令在場人士莞爾；最後共計拍得12萬元，謝典林再加碼捐出20萬元，共計32萬元將捐給華山基金會、天主教聖智啟智中心及彰化家扶中心。

彰化縣議會指出，第3次聯誼座談會，17日下午由彰化縣議會主辦，17日下午在員林市皇潮鼎宴會館舉行，彰化縣議會正、副議長謝典林與許原龍作東道主，熱情歡迎接待全國各議會議長、副議長及貴賓到訪。

全國議會正副龍頭透過座談會交換議政心得，盼讓各縣市議事順利推展；座談會後晚宴，彰化縣長王惠美、國民黨黨主席江啟臣、立法委員黃秀芳、陳素月等人都專程應邀出席，場面熱鬧溫馨。

(中時 )