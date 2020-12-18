桃園市大園區一名94歲的許姓老婦，17日上午趁家人熟睡時獨自出門散步，但老婦有失智情形，走沒多久就忘了回家的路，一路往中壢方向走去，民眾看見徬徨無助的老婦於是向警方報案，所幸在警方的協助下，順利查出老婦的身分及家屬的聯繫方式，讓她得以平安返家。

大園警分局大園派出所於17日上午接獲民眾報案，稱有一名老婦獨自沿著聖德北路往中壢方向行走，看起來腳步蹣跚相當疲累。警員黃有畯、林怡涓獲報前往查看，發現該名老婦衣著單薄，身體因吹風受寒而不斷發抖，員警詢問其年籍資料，但老婦僅說自己住在中壢，其餘均無法回答。

員警擔心老婦的身體狀況，趕緊將她帶回派出所休息並提供外套保暖。待老婦狀況穩定後，員警利用人臉辨識系統查出其年籍資料，順利聯繫上她的家人，老婦兒子趕到派出所見到母親平安無事，總算鬆了一口氣，連忙向警方道謝。

老婦兒子表示，母親住在中壢已是70多年前的事，可能是失智症的關係導致她記憶混亂，之前就曾因為想回中壢老家而偷跑出門，但馬上就被家人尋回，這次母親又獨自外出，家人遍尋不著，所幸遇到熱心的員警即時提供協助，才沒讓母親在寒冷的天氣裡發生其他意外，非常感謝警方的幫忙。

(中時 )