繼反滲透法後，民進黨立委王定宇拋出《境外敵對勢力影響透明法》，明訂自然人、法人或非法人團體，若是境外敵對勢力的代理，就有提前向政府申報自己是「境外敵對勢力代理人」的義務。但該草案今送立院院會一讀時，因國民黨提議退回程序委員會，民進黨團也未表反對，全案確定退回擱置。

《反滲透法》三讀通過迄今將近1年後，綠委王定宇提出《境外敵對勢力影響透明法草案》，表明是要用以彌補《反滲透法》的不足。

王定宇指出，《反滲透法》僅針對境外敵對勢力代理人追究責任，但面對敵對勢力，應立法揭露「境外敵對勢力代理關係」，要求境外敵對勢力的代理人有向政府登記申報的義務，以防範外國勢力滲透。

王定宇在草案中明訂，在我國境內活動的自然人、法人或非法人團體，若與境外敵對勢力雇傭、約定、今年等關係，或意圖影響選舉、政策制定等，應由法務部要求登記為境外敵對勢力代理人。

草案也明訂，受法務部要求登記的當事人，若未在規定期限內完成登記，應處新臺幣10萬元以上、50萬元以下之罰緩。

面對有綠委準備透過立法，要求間諜主動向政府自首，該草案今送立法院一讀會時，因條文文字與實際狀況恐有落差，國民黨團遂提議退回程序委員會，經立法院長游錫堃詢問朝野各黨團是否有異議，民進黨團也未表達反對，因而確定退回冷凍擱置。

(中時 )