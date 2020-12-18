蔡總統提出8年興建20萬戶社會住宅目標，營建署今天表示，政府已在2018年成立國家住宅及都市更新中心，有信心能在第二階段達成8萬戶目標。其中第一階段台北市及新北市共已興辦近2萬戶社宅，營建署希望六都持續增加興辦量能。

營建署表示，為落實8年20萬戶社會住宅政策，中央於2018年成立國家住宅及都市更新中心，在第一階段已興辦約4400戶，其中包含已完工入住，由中央國家住宅及都市更新中心所營運全國規模最大的林口世大運選手村社會住宅2907戶。

營建署說，二階社宅將依計畫逐步推動，2021年將在18縣市優先推動50案1.5萬戶，後續3年預定每年興辦1.7萬戶，中央有信心在中央地方共同努力下，一起達成第二階段8萬戶的目標。

營建署表示，在社宅推動第一階段（2017至2020年），在扣除2016年以前完工戶數下，台北市政府實際興辦社會住宅1萬3138戶，新北市政府6178戶，台南市政府將在第二階段積極推動。在目前中央法令配套、土地整備、融資補助均已完備之情形下，期待六都能持續增加社宅興辦量能，共同為民眾居住福祉努力，落實居住正義。

(中時 )