桃園市觀音區57歲的黃姓婦人，11月初透過通訊軟體認識一名男子，自稱是駐紮在中東戰場的美籍將軍，男子以甜言蜜語展開追求讓黃婦陷入熱戀，隨後便謊稱他想遠離戰火來臺與黃婦相聚，卻沒錢買機票，黃婦得知後前往銀行欲匯款新臺幣10萬元給對方，行員察覺有異向大園警分局草漯派出所報案，經員警到場苦勸，總算順利攔阻詐騙。

警方表示，黃姓婦人於18日上午至銀行欲臨櫃匯款10萬元，但行員詢問婦人匯款目的及對方資訊，婦人均說不清楚，僅表示對方是美籍將軍缺錢買機票，行員覺得有異於是向警方通報。

草漯派出所警員涂葰葳、吳浩誠立即到場了解，得知黃婦是在11月初透過通訊軟體認識一名男子，對方自稱是駐紮在中東戰場的美籍將軍，男子以甜言蜜語擄獲黃婦芳心，待黃婦卸下心防後，便以厭倦戰火為由，想來臺與黃婦相聚卻沒錢買機票，黃婦一心想見到情郎，隨即前往銀行欲匯款10萬元給對方。

員警一聽就知道是常見的詐騙手法，不斷向黃婦勸說，但黃婦仍半信半疑，員警便直接打電話給男子詢問，但接通後男子卻不發一語，匆匆掛掉電話，之後更是聯絡不上，黃婦才終於相信自己遭到詐騙，頻頻向警方道謝，感謝員警協助守住她辛苦存下的積蓄。

(中時 )