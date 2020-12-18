NBA開季的幾個話題都圍繞著籃網，包括火箭隊哈登(James Harden)想要轉去籃網，以及籃網控衛厄文(Kyrie Irving)的特立獨行。名人堂球星巴克利(Charles Barkley)一邊罵厄文一邊談論哈登，巴克利認為火箭確實可以考慮賣掉哈登。

巴克利說：「如果我是火箭隊，(籃網)給我那個爆炸頭小鬼艾倫(Jarrett Allen)，給我丁威迪(Spencer Dinwiddie)，給我利佛特(Caris LeVert)，我就會馬上交易(哈登)。因為有這3人加上沃爾(John Wall )肯定沒問題，火箭就可擺脫這場鬧劇繼續走下去。」

21歲的中鋒艾倫過去3季場均10.1分、7.8籃板，巴克利一直很欣賞他。控衛丁威迪上季因為厄文受傷而轉為先發，場均20.6分、6.8助攻都是生涯新高。搖擺人利佛特則有18.7分、4.4助攻、4.2籃板全面身手。哈登4000萬美元年薪超越3人總合，籃網還得拿出第4人才能匹配薪資。不過湖人去年「半隊換1人」的結果也成功了。

巴克利說：「我個人最好奇的是哈登去籃網要怎麼打？他過去7年來都是同一種打法。他是我見過進攻最厲害的傢伙，但他打球很無趣，我才不想整場比賽看他一個人運球。」哈登以前在雷霆有拿過最佳第六人，不過2012年轉到火箭就開始當大哥。

(中時新聞網)