莫斯科芭蕾舞團一共累計8人確診，其餘44 名居家隔離者今日分3批回國。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，為了確保民眾安全，去機場的過程都有轉策劃接送，航空公司也會做區隔，讓他們使用專用廁所，協助他們趕快回家。

莊人祥表示，44名接觸者本來隔離需要14天，從接觸確診個案開始算起，但是因為他們向俄羅斯駐台代表表達想提前回家的心意，我們也跨部會協調，讓他們今日離境。

莊人祥表示，在考量其他旅客的安全的前提下，我們安排專車接送他們到機場，航空公司特別做區隔，也有專用的廁所，希望他們全程戴口罩，讓他們能趕快回家。

對於這樣的作法是否有先例？莊人祥表示，居家檢疫是有，提早回國的很多，很多人縮短為5天，辦完事就立刻走，來台奔喪的人也有這樣做。至於居家隔離者，今日開了先例後，未來若要提早離開，必須專案申請，確保在做好防護，保障其他旅客的安全。

(中時 )