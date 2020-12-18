台北市勞動局就服處18日舉辦「第四屆菁業獎及青鳥展翅獎」，表揚百家提供勞工朋友良好的就業機會及環境的暖心企業，，並由副市長蔡炳坤、勞動局長陳信瑜、就服處長游淑眞等人頒獎給企業。陳信瑜表示，這些企業不畏疫情，提供勞動機會幫助市民，希望可拋磚引玉，讓北市成為全台領頭羊。

2020全台遭逢疫情襲擊，北市勞動局持續透過舉辦大型就業博覽會及各項徵才活動，幫助包括銀髮、青年等民眾進入職場，其中不少是屬於無重大勞資爭議及減班的優良企業。

北市副市長蔡炳坤(前排中)及北市勞動局長陳信瑜(右二)表揚優秀企業。(勞動局提供)

為肯定這些企業及學校，18日舉辦第四屆菁業獎及青鳥展翅獎，共有107個得獎單位，授獎菁業獎予台灣微軟、一之軒、七品聚實習餐廳等46家企業、青鳥展翅獎北商、臺科大、北醫及世新等4所學校，同時也感謝57間企業於防疫期間與北市就服處密切配合，特別頒發感謝狀以感謝企業的貢獻。

蔡炳坤致詞表示，北市致力打造「宜居永續」的城市，希望能讓就業環境、勞動條件友善，讓每一位在城市裡的勞工被尊重且愉快，企業本身也能發展得更好，一個企業從人才晉用、實習、穩定工作，單靠企業還不夠，學校也要充分作人才培育，因此市府一直在努力把產學之間做最好的結合，接下來不只是振興，更要積極挑戰轉型。

陳信瑜表示，北市有15萬企業，今天選拔46家優秀企業及4所學校，企業皆符合相關勞動法，在疫情中感謝提供勞動機會幫助市民，她也有信心明年參與領獎的單位會更多，也希望企業可邀請夥伴關係企業加入菁業獎行列。

北市就服處數百家的合作企業中，脫穎而出的46家獲菁英獎企業，如利伯他茲、德勝養生、潤群協會等，除提供優質多元的職缺外，並進用中高齡、更生受保護人、新住民等弱勢族群；參與職場學習再適應與雇用獎助津貼、千人防疫專案企業，如爭鮮、更生少年關懷協會、兆豐隆地產。

另有近10家企業，提供青年職場體驗實習及就業機會，不僅有薪資、符合勞動條件，更設有資深輔導人制度幫助實習生銜接職場。在實習前更要做好準備，臺北青年職涯發展中心（TYS）透過帶領學生參訪台灣微軟、華碩等企業，且在每年博覽會上錄取實習生走進職場，如勤業眾信聯合會計師事務所、台新金控、亞太電信，更邀請TYS至企業開講職涯課程，讓實習生透過適性測驗及團體解析了解自自身能力及特質。

北市府也頒發青鳥展翅獎，給予與就服處合作推廣職涯規劃及職涯探索的4所大專校院，包含國立臺北商業大學、國立臺灣科技大學、臺北醫學大學及世新大學，藉由雙向互動，推動職場體驗實習與職涯發展評估，重視青年的職涯發展。

(中時 )