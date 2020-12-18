臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

「2021台灣燈會」將在明年2月26日至3月7日於新竹市登場，市長林智堅昨（17）日發布「居民生活指引」，期間居民需憑汽、機車通行證方能進入管制區，包括就醫、上班、上學、倒垃圾等日常活動，也被迫因應燈會而改變措施，讓市民氣憤灌爆臉書，大罵林智堅亮眼政績的背後，其實是犧牲市民的生計。

林智堅昨日在臉書發表《2021台灣燈會居民生活指引》一文，指出明年2021台灣燈會在新竹市，這是新竹市第一次舉辦台灣燈會，這不只是翻轉城市的機會，更是一大挑戰，所以市府特別製作了這份「居民生活指引」，盼市民能共同配合，燈會期間的各項生活措施，同時也為期間所造成的不便向市民道歉。

林智堅指出，針對燈會管制區內居民的交通，目前共有三個方向：第一，在燈會管制區範圍的居民，將發放「汽機車通行證」，保障居民的交通權益；第二，對於有特殊需求的市民，也會加發「特殊接駁證」，配合「特殊接駁臨停區」，並提供貼心服務車服務，協助有需要的民眾轉乘；第三，特別開放管制區內20米道路機車路邊停車，鼓勵大家在燈會期間採「機車」進出通行，減少汽車造成的交通阻塞。不僅如此，燈會期間的就醫、上班、上學、倒垃圾等日常活動，也配合活動有不同限制與配套。

文章一出，短短一天內湧入超過1360則留言，市民的不滿灌爆臉書版面，紛紛留言：「市政府在紅區內，市長也記得要車停外面一起走路上下班，共體時艱唷」、「我都沒有聽說有人來溝通呀，哪來的積極與市民朋友溝通呀」、「政績是你的 但是孩子們的受教權勒？居民的時間勒？孩子提早下課，如何安置？」「乾脆新竹市停班停課10天！」「太誇張了！這樣生意無法做⋯⋯你的市政是犧牲市民的生計！太過份了」、「擾民燈會」、「沒機車的不就慘了？」

(中時新聞網)