台中市長盧秀燕當面向AIT處長酈英傑表達拒絕萊豬立場，遭行政院長蘇貞昌怒轟，不要因為個人情形，破壞國人多少年努力的台美外交關係。對此，國民黨台北市議員徐巧芯反嗆，民進黨現在竟然反過頭來批評反映民眾意見的地方首長。破壞國人的共同努力？她只看到很多人「被努力」了，政府為了護航萊豬議題，不斷找市井小民開刀，請蘇貞昌「醒醒好嗎」？

徐巧芯今在臉書發文表示，蘇院長說，「希望不要因為個人的情形，破壞多少國人多年努力的台美關係成果。」這完全是把台灣的外交關係的「手段」與「目標」本末倒置了。「我們希望提升中華民國的對外關係，是希望台灣人有更多的選擇權，有更好的生活空間。所以提升台灣人的權益是目標，台美關係加強是手段」。

徐巧芯強調，當萊克多巴胺豬肉進口，損及到台灣人民食品健康安全時，若能透過經營已久的「良好」台美關係，以此得到談判機會，這樣的對外關係就有了實質的意義。不管是全部拒絕進口，或者至少不要讓台灣人常吃殘留較多的內臟進口，甚至在管理上可以全面查廠、標示每一批豬肉是否含有萊克多巴胺，讓人民有選擇的權利，都可以。

「但我們政府所謂經營已久的台美關係，卻是上述的任何一件事都做不到」，徐巧芯指出，甚至連向美方理直氣和的表達台灣民意調查的結果都不行。這樣的台美關係，真的很好嗎？

許巧芯無奈表示，很多人不知道，與此同時不只中華民國反萊豬，英國因為要脫歐，必須重新、單獨跟美國簽訂FTA，也被要求進口萊豬，同樣引起英國民間社會反彈。不一樣的是，對方有更大的空間和美方談判，不像台灣被「突襲」，一紙行政命令就得開放全豬進口。這就是累積雙邊關係，為人民派上用場的實例。

徐巧芯稱，因此所謂的「台美關係」，對民進黨來說是想要的結果，而進口萊克多巴胺豬肉則是手段。台灣人民的食安健康，則不在考量範圍之內。這就是外交的意義已經被本末倒置，成為執政黨鞏固權力的基礎，而非替人民之福設想。現在竟然還倒過頭來，批評反映民眾意見的地方首長，是破壞國人的共同努力？

徐巧芯直言，她只看到很多人「被努力」了。這段期間政府為了護航萊豬議題，不斷找市井小民開刀，跟台灣人民作對。從皇家傳承牛肉麵、信功肉品、蘇偉碩醫師等例子可看出，「只要你敢跟我有不一樣的聲音，我就透過公權力查你水表，讓你跟其他人再也不敢多說一句」。這就是人民的共同努力？藉以加強民進黨心心念念的台美關係？

徐巧芯最後再次強調，經營外交關係是為了讓台灣人民生活更好，有更多的談判籌碼守護民眾，而不是犧牲全國人民的食安，以鞏固少數人的政治權力。

(中時新聞網)