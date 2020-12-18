南台灣年度旅遊盛會「2020高雄市旅行公會國際旅展」18日到21日於高雄展覽館登場，台灣高鐵（2633）今年首度參展，祭出旅展限定三重優惠大Fun送，延續國旅熱潮。

第1重旅展現場購買高鐵假期行程，下單就送每位旅客高鐵卡娜赫拉聯名水乙瓶；第2重單日單筆滿3千元即贈送精緻好禮；第3重凡於旅展期間購買指定行程，特別加碼單筆訂單滿5千元現場再折5百元。

台灣高鐵旅展期間，推出多項高鐵假期超值優惠產品，特別推薦五大指定行程「新品特惠」、「浪漫台三線」、「搭雙鐵．遊集集」、「精緻遊」、「高端遊」精選專案，多樣化旅遊產品供旅客選購。針對喜歡嘗鮮的旅客，高鐵假期蒐集2020年全新開幕飯店或是首次合作知名飯店的「新品特惠」專案。

以左營出發到台北、兩人同行為例，入住今年新開幕「台北英迪格酒店」，每人只要3,800元起，飯店充滿年輕活力的品牌特色，融合在地元素，因此在全世界找不到一模一樣的英迪格，專案內容除了包含早餐，每房再贈送開房禮一份，超值又划算。

對於想要來場說走就走旅行的旅客，推薦高鐵假期「浪漫台三線」、「搭雙鐵．遊集集」專案。行前免做功課，無須煩惱交通接駁，每條行程均含專車接送、景點導覽，只要帶著一個愉快的心，就能到苗栗南庄雲水森林看落羽松、到新竹北埔老街擂茶DIY、在最美的日月潭環湖自行車道騎行，或者坐在集集支線小火車中賞景沉澱心情。以左營出發、兩人同行並購買「集集攔河堰．車埕木業．日月老茶廠1日豐富行」行程為例，每人只要1,930元起，歡迎把握機會搶購。

另外，「精緻遊」精選8條二日行程，第一天專人帶您體驗必遊景點及接駁導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空間讓旅客自由運用，兼顧豐富性及時間彈性；「高端遊」則提供5種路線選擇，不僅往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz車輛接駁，加上入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴、暢遊秘境景點，讓旅客不用出國也能享受與國際行程同級的優質旅遊體驗。

台灣高鐵旅展攤位設於高雄展覽館1樓S2區A19，整體以延伸「Be There」真實接觸的品牌精神為設計主題；同時，攤位上還設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名紀念商品專區，不僅透過櫥窗展示各種高鐵聯萌小物，更以巧思打造野餐主題場景，歡迎參觀民眾蒞臨攤位和P助與卡娜赫拉一起打卡合照。

(工商 )