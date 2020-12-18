路透引述韓國媒體18日（周五）報導，現代汽車電動車「Kona」先前因一連串起火事故與剎車系統故障等意外而召回調查，如今這家韓國車廠考慮在國內停售該款暢銷電動車。

韓國有線電視台YTN報導，現代汽車正評估於韓國停售Kona電動車的計畫，另據《韓國中央日報》引述不具名消息指出，該車款可能仍在歐洲繼續銷售。

Kona是歐洲最熱賣的電動車之一，該車款海外市場約整體銷量的四分之三。現代汽車對此消息不予置評，儘表示正評估各種選項。

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