傳現代汽車擬在韓停售電動車Kona 14:322020/12/18 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述韓國媒體18日（周五）報導，現代汽車電動車「Kona」先前因一連串起火事故與剎車系統故障等意外而召回調查，如今這家韓國車廠考慮在國內停售該款暢銷電動車。 韓國有線電視台YTN報導，現代汽車正評估於韓國停售Kona電動車的計畫，另據《韓國中央日報》引述不具名消息指出，該車款可能仍在歐洲繼續銷售。 Kona是歐洲最熱賣的電動車之一，該車款海外市場約整體銷量的四分之三。現代汽車對此消息不予置評，儘表示正評估各種選項。 2025大阪世博會基本計畫提出實現空中汽車載人移動 後疫情時代 5G產業商機引爆 (工商 ) #電動車 #現代汽車 #Kona #韓國 #停售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上銀攻電動汽車零件 後年出貨 04:102020/12/17 證券．權證 汽車保養登峰造極高峰論壇 12月18日開講 04:102020/12/17 產業特刊 麗多國際研製KB康普茶 台灣首發 04:102020/12/17 產業特刊 威潤奪日車聯網大單 創百億商機 04:102020/12/17 證券．權證 《國際產業》BMW力拚新作業系統 明年首搭載iX電動車 13:582020/12/18 財經 主場迎戰特斯拉！福斯最大狼堡工廠效率要翻倍，生產一輛電動車只需 10 小時 17:132020/12/17 汽車情報-汽車新聞 加碼推動純電動車！日本祭 30 萬元購車補助金，挪威免稅優惠延長二年 17:532020/12/17 汽車情報-汽車新聞 國巨投資Canoo 進入最終交割 04:102020/12/17 證券．權證 特斯拉明年推出 CCS1 原廠轉接頭：快充選擇多一個，台灣車主也該備起來 17:412020/12/17 汽車情報-汽車新聞 影》高速公路超車 陸直8C驚險超低空飛行訓練 11:572020/12/18 軍事 《其他電子》鴻海MIH聯盟 首款開發者工具平台明年問世 08:182020/12/17 財經 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂 - 財經要聞 - 工商時報 印度2億「賤民」成未爆彈？ 緯創廠暴動竟與這制度有關 - 財經 打房升級！房地合一稅趨嚴 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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