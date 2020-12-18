前台聯立委周倪安因「太陽花學運」衍生「323占領行政院」驅離衝突案，控告前台北市警局長黃昇勇涉嫌殺人未遂，台北地檢署偵查後，認定黃昇勇沒有犯罪行為，18日依罪嫌不足將黃不起訴處分。

太陽花學運起因2014年3月17日，立法院審查服貿協議，遭質疑黑箱作業，學運分子3月18日闖入霸占立法院議場；3月23日攻占行政院，警方依法執行驅離引爆流血衝突，包含周倪安在內43人，分別提告或自訴相關官員涉殺人未遂等罪嫌，大部分因提告事實重複、被告不明，未依期限補正，為法官裁定不受理。

周倪安並自訴黃昇勇傷害、殺人未遂等罪嫌，台北地院認定黃下達驅離命令是依法令所為，具備阻卻違法事由，判他無罪，周不服提上訴，今年3月16日高院駁回仍判無罪。

周倪安除了自訴，也向北檢提告，檢察官偵查後，認定黃昇勇依法執行公務，沒有犯罪行為，依罪嫌不足將黃不起訴處分。

(中時 )