台北最High新年城2021跨年系列活動」第5場活動19日將在大安區永康公園登場，為了讓民眾感受臺北12月的耶誕氛圍，19日上午11點在永康公園的「和你一起‧過耶誕」活動，除了有耶誕動動手市集，還有歡樂魔術秀、有趣耶誕故事及卡通明星「乖乖」、「麻吉貓」見面拍照會等精彩活動內容，歡迎爸爸媽媽、阿公阿嬤帶小寶貝一起來同樂。

北市政府觀光傳播局自11月28日至明年1月1日，在藏身於永康商圈裡難得的綠地永康公園，以「森友會—關心生活，和你一起」為主題，設置「森友會」裝置物，以高低漸變的鳥屋圍繞永康公園的圓型平台，鳥屋設有聲音裝置，讓觀賞的民眾可以猜猜看鳥屋裡動物的聲音，透過有趣的互動設計，與民眾一起關心地球的多元生態。

台北一起跨年、過耶誕！耶誕市集、人氣卡通明星永康公園熱鬧登場。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

觀傳局指出，每日晚間5點至10點，裝置物也會發出LED光芒，搭配周圍樹上的小鳥及鳥窩燈片，整座永康公園充滿驚喜的童趣色彩，讓民眾彷彿置身奇幻森林。

永康商圈以美食著稱，活動當天民眾可漫步於商圈的小街巷弄，品嘗最受饕客歡迎的小籠包、牛肉麵，還有蔥抓餅、餃子等平民美食及繽紛多樣的異國料理、別具風味的咖啡館和茶鋪、古董藝品、生活雜貨等精品商店，都藏身在商圈的各個角落，歡迎民眾前往探索。

此外，民眾吃飽喝足後也可至鄰近大安森林公園、中正紀念堂、建國花市、師大校園等地走走看看，詳情可上台北旅遊網查詢。

(中時 )