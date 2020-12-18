國家政策研究基金會18日舉辦「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道－從萬人血清檢測談起」座談會，國政會永續發展組召集人陳宜民（左）及國民黨團書記長林奕華（右）等人出席，就未來若施行入境持COVID-19疫苗注射證明與核酸檢驗陰性告得縮減隔離限制時，對接種的COVID-19疫苗應否加以規範發表看法。（鄧博仁攝）

國家政策研究基金會18日舉辦「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道－從萬人血清檢測談起」座談會，中華民國防疫學會理事長王任賢出席就萬人血清調查「萬分之5」與「萬分之8.3」之別發表看法。（鄧博仁攝）

新冠肺炎疫苗各國陸續開打，台灣到底何時能接種，至今沒有答案。國民黨智庫永續發展組召集人陳宜民質疑，衛福部長陳時中稱預計採購3000萬劑疫苗，並未說明為何6成5的接種率可以築起台灣群體免疫效果，甚至20名專家諮詢小組名單在國民黨黨團去函後仍以資訊不公開為由拒絕提供，意見無法被檢視，整個疫苗決策過程都黑箱。他建議，疫苗採購不應該採取各家都買一些的「平均分配制」，而是要採購最安全、最有效的疫苗。

國家政策研究基金會今天舉辦「新冠肺炎發展的瓶頸及解決之道」座談會，包含中華民國防疫學會理事長王任賢、台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春以及衛福部疾管署研究檢驗中心副主任江正榮等出席。

陳宜民表示，指揮中心的專家諮詢小組名單至今都不公開，只提到是「含張上淳」在內共20人，其他有11名臨床專家、4名微生物專家、以及1名倫理專家等，完全沒看到有免疫學專家在列。

國民黨團書記長林奕華表示，全民都希望買到好的疫苗，但去函衛福部後，他們卻以資訊公開法第十八條為由拒絕提供名單，疫苗牽涉國人健康應該公開透明讓全民監督，以資訊法為由非常啟人疑竇，難道當中牽涉利益？

陳宜民表示，政府施政都需要專家學者建議，美國也是20名專家的疫苗小組提供建議，因此資訊透明很重要，可讓外界檢視決策是否有學理依據等，否則明明亂講卻沒事，不必像蘇偉碩一樣，公開說話就被查水表。

陳宜民質疑衛福部長陳時中稱預計採購3000萬劑疫苗，並未說明為何6成5的接種率可以築起台灣群體免疫效果，而且疫苗採購不應該採取平均分配制，而是要採購最安全、最有效的疫苗。

台商代表趙志勳表示，國際已經開始施打疫苗，大家都很關心台灣政府何時針對商務人士以及觀光旅遊者施打疫苗，並希望未來海外台商在國外施打疫苗後，返台可以縮短隔離時程，甚至比照「疫苗護照」免除隔離，否則農曆春節將屆，他的週邊友人都不打算回台。

中華民國防疫學會理事長王任賢建議，由於台灣疫情問題不大，未來開始施打疫苗後，應該第一時間優先提供給出國民眾，而非政府官員或醫護人員，如此國境門戶也就可以打開。

(中時 )