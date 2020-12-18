中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥18日公布，國內新增2例境外移入COVID-19確定病例（案759、760），均自美國入境，其中一位是台籍女機師。

指揮中心表示，案759為本國籍50多歲女性，為昨（17）日公布案752之家人，2人11月30日一同自美國搭機返臺探親，12月2日入境後，至住處居家檢疫。因案752檢驗確診，衛生單位將案759列為接觸者，經進一步疫調，發現案759自12月4日起有喉嚨癢、咳嗽有痰症狀，且症狀持續未改善，故安排就醫採檢，於今日確診。案759搭機時間為發病前2日，因同班機前後2排座位旅客19人均已檢疫期滿，故列自主健康管理對象。

案760為本國籍30多歲台灣籍女性機師，因工作於12月12日前往美國，12月16日返臺。個案入境後，至公司宿舍居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

指揮中心說，經調查，與案760同行前往美國之同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，其餘同行者皆有佩戴口罩。衛生單位目前已初步匡列9名接觸者，均為個案同行同事，將進一步安排採檢及疫調。

指揮中心統計，截至目前國內累計118,585例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含116,300例排除），其中759例確診，分別為667例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、619人解除隔離、133人住院隔離中。

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