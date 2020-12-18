林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處18日上午，在阿里山國家森林遊樂區內祝山支線勸導民眾勿行走鐵路，當場發現83名遊客在鐵路上行走，立即開單勸導。

眠月線森林鐵道，是阿里山上的瑰寶，更是號稱全台最美的鐵路，林鐵及文資處副處長周恆凱表示，近年成為熱門打卡點，近日發生多起民眾直接行走祝山線鐵路沿線，影響列車行駛及旅客安全，因此派員前往勸導。

祝山線為林鐵營運路段，依鐵路法第57條第2項規定，行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行，違反者將依同法第70條處罰1至5萬元，今天林鐵於該路段向遊客勸導，說明相關法規，共同防範意外事故發生。

阿里山林鐵每日9時至下午3時30分，每隔30分鐘對開阿里山至沼平車站，列車共12車次，欲前往眠月線的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭的方向、並順著「塔山登山步道」的指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，因該路線位於臺灣一葉蘭自然保留區，進入之前需至林務局自然保護區域進入申請系統申請，經核准始可進入。

另，林務局嘉義林區管理處為改善塔山步道更安全的山林步行環境，將自明年1月4日起封閉施工，一併暫停臺灣一葉蘭自然保留區之系統申請，塔山步道施工期間。

(中時 )