51歲劉爾金近年身體頻出狀況，為了健康著想，帶著全家人一起減肥，透過168斷食法，短短半年就甩掉34公斤，驚人的成果也被至少5家不肖業者盜用照片和影片來販賣瘦身產品，讓他氣得表示將採取法律行動。

劉爾金18日接受《中國時報》記者電訪時，透露大概在2個月前有粉絲私訊問他是不是有代言，才驚覺自己的肖像被盜用，原本想說1、2個就算了，但越來越誇張。

他指出這些廠商蒐集了他上綜藝節目或是受訪的各個片段重製，甚至連他的家人都被剪進影片了，「這個真的太過分了」，親友們也不斷在臉書上看到相關資訊，還有粉絲真的誤信下單，他便趕緊找經紀人和律師討論對策。

劉爾金透過經紀公司發出官方聲明。（星瀚傳播提供）

今（18日）發出透過經紀公司發出官方聲明，鄭重澄清「劉爾金先生並未使用、推薦、代言任何瘦身食（藥）品、課程及其他相關產品，請粉絲朋友及消費者切勿受騙上當，也懇請勿再轉發相關不實廣告訊息。 為保障本公司及劉爾金先生之權益，已委請律師採 取一切必要法律程序以追究不法盜用者之法律責任」。

劉爾金無奈表示經過調查後，發現都是國外的網站，找不到實體的公司或負責人，讓他相當頭痛，「我很生氣，每個人知道後都跟我說趕快告，但就是找不到人告啊，賺這種不義之財，不會良心不安嗎？希望消費者不要再受騙了，我會覺得很內疚」。

聲明中最後也提到「倘有知悉盜用劉爾金先生名義銷售上開產品相關線索的粉絲朋友，亦請協助提供訊息予本公司或本公司所委託的律師，共同打擊不法」，劉爾金怒喊「如果知道是誰，我們一定立刻提告」。

(中時 )