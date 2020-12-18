經營85度C的美食-KY（2723）獲內外資同步看好營運谷底已過，近期股價震盪上攻，今（18）日開低後翻紅，最高勁揚5.71％至166.5元，終場上漲4.13％、收於164元，領漲觀光類股、續創去年8月中以來16個月高點。三大法人本周迄今買超達1491張。

美食2020年11月自結合併營收17.37億元，月減0.55％、年減6.24％，為近4月低點。累計前11月合併營收179.26億元，年減15.45％、續處近6年同期低點，但衰退幅度較前10月16.33％持續收斂。

美系外資日前出具報告認為，美食受惠銷售狀況持續復甦、中國大陸及美國市場毛利率持續改善，目前市場價值重估潛力可期，將2020～2022年獲利預期分別調升達25～44％，評等自「中立」調升至「買進」、目標價自102元調升至174元。

投顧法人則認為，美食營運最壞時期已過，下半年趨勢向上，10～11月營收大致符合預期，預期第四季營收季減1％、年減約8.6％。今年獲利估降至近6年低點，但看好明年營收恢復成長、獲利成長動能強勁，維持「買進」評等、目標價200元。

另一家投顧法人近日出具最新報告，指出美食中國大陸11月同店營收轉為成長2％，預期動能將持續至12月，且12月重啟展店、有助中央廚房稼動率改善。美國本季迄今同店營收年減率亦收斂至5～8％，預期可望帶動第四季營益率持續提升。

展望明年，投顧法人表示，在歷經1年多的閉店調整體質後，美食明年在中國大陸門市目標年增5～7％、同店營收年增0～3％。美國雖受疫情影響使新增門市數受限，但預期同店營收成長、加上成本控制得宜，將使營益率維持高個位數，使明年集團營益率可望續升。

投顧法人指出，美食股價向來與營益率走勢高度相關，比照2014～2018年復甦趨勢，認為營益率回升將使美食本益比上修空間可期，帶動外資持股增加及股價回升。因此，分別上修今明2年獲利預估2％、14％，維持「增加持股」評等、目標價自135元調升至192元。

(時報資訊)