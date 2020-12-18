國際廢鋼原料價格飆漲，近兩周累計大漲約百美元；隨著原料價格攀高，南部鋼筋廠威致(2028)本周鋼筋每公噸調漲1,000元，漲幅高於中北部鋼廠；下周鋼筋價格持續看漲且豐興(2015)漲幅可望比本周更高，南部鋼筋廠報價也擬再提高。

隨著國際廢鋼原料價格飆漲，鋼筋及型鋼等產品持續看漲，拉抬相關廠商營收，不過，原料價格急漲，業者忙著搶廢鋼原料，且先前若接了低價單，成本一再提升，也不利於維持好利潤。

國際廢鋼原料價格近來持續大漲，鋼筋大廠豐興本周廢鋼收購價大漲600元，鋼筋產品價格亦大幅調漲每公噸700元，為連續第四週上漲，且型鋼MQ產品也上漲1000元，呈現補漲。

國際原料行情持續走高，日本2H廢鋼報價大漲60美元至421美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲55美元至385美元；目前美國貨櫃廢鋼報價持續大漲，累計近兩周漲近100美元。

隨著日本、美國廢鋼價格持續上漲，在原料大漲不敷成本下，南部鋼筋廠除威致先開漲，每公噸調漲1,000元，每公噸廠交價由1.6萬元拉高到1.7萬元，也有其他業者一口氣調漲1,200元，鋼筋廠交價拉高到1.72萬元；較中北部鋼廠每公噸只漲700元，每公噸廠交價由1.61萬拉高到1.68萬元，高出400元。

為減輕成本壓力，市場預期，中北部鋼廠下周將再大幅調高鋼筋價格，估計每公噸廠交價上漲700~1000元，至於南部鋼廠下周也會再漲300～400元，進一步推升鋼筋價格。

(時報資訊)