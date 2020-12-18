系微(6231)宣布為資料中心與CSP(雲端服務供應商)提供一種透過人工智慧技術來預測伺服器平台上的記憶體故障解決方案，以協助警告IT管理者能預先採取行動以避免系統因為記憶體故障導致停機造成的損害。

系微指出，藉由從多家雲端服務供應商所提供的大量錯誤檢測與糾正數據，英特爾MFP技術使用AI來創建系統內存的預測模式資料庫。Supervyse Memory/FP解決方案利用該資料庫進行分析，來為每個記憶體模組提供健康狀況分數，進而能即時找出未來可能發生的潛在記憶體故障事件。

Supervyse Memory/FP將以產品附加形式為系微旗下Supervyse BMC韌體更添加功能的完整性，除此之外，InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案能提供內存錯誤日誌，這些錯誤日誌對於DDR3及DDR4內存模組進行評分和運行健康狀況排名極為重要。

(時報資訊)