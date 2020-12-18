高雄鳳山警方17日凌晨驚見一輛BMW疑因發現警車竟突然關大燈，且還連續違規，員警認為其形跡可疑，沿路尾隨緊盯；最後該車停在路旁，駕駛不僅蹲在路旁另一輛小貨車旁，還否認是駕駛，甚至拒絕酒測；陸軍第八軍團稍早證實，拒測男是軍團馬姓下士，將依規定記大過兩次，並納入汰除。

鳳崗派出所員警17日凌晨3點多巡邏時，在鳳山區中山路與五甲一路口發現一輛黑色BMW轎車，穿著白色上衣的駕駛及乘客上車後，開啟大燈準備上路，但疑似發現警車，隨即關掉大燈，此舉引起警方注意。

警方發現這輛車多次紅燈右轉，因連續違規欲上前攔查，最後在鳳山區王生明路發現該車，當時駕駛並未在駕駛座上，僅副駕駛座以及後座有羅姓及陳姓兩名酒醉男子，警當下搜尋駕駛下落，發現馬男為躲避警方，蹲坐在一部自小客貨車旁陰暗處。

警方在馬男身旁聞到渾身酒氣，但馬男拒測外，還否認是駕駛，警方因此開出拒測罰單，並多次詢問其身分，馬男拒答並在紅單簽名後，逕自走往陸軍官校方向。據了解，警方調閱路口監視器畫面，證實馬男就是該車駕駛，黑色BMW是登記在母親名下。

(中時 )