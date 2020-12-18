現場有義診及視障者按摩服務。（太平區公所提供／張妍溱台中傳真）

台中市太平區公所「寒冬送暖活動」18日於中平、平安里活動中心舉行，針對該轄低收、中低收獨居長者，發放物資及愛心小紅包，另平安社區發展協會太鼓、長青學苑長輩現代舞表演，熱鬧滾滾，過年將屆，愛心義剪隊幫長輩打理「門面」清爽過好年。

太平區長許貴芳表示，太平區老年人口達2萬5仟人，列冊低收、中低收的經濟弱勢獨居老人為40人，很多獨居長者由於平日獨居生活，常常簡單的吃，甚至3餐不正常，領取紅包及物資的長者，都露出滿足開心的笑容。

居住太平里的屈女士，她與過世先生跟隨軍隊來台30多年，夫妻感情和睦，先生8年前去世，她依靠打零工為生，迄今生活依然拮据，在公所及里長、志工關懷陪伴下，心情好不覺得孤寂。

太平區興隆里的詹先生，年輕時擔任外勤人員，常常要開車外出跑業務，那時眼睛缺乏保養，加上3高等慢性病，導致年老時視網膜內微血管出血，險些失明，緊急手術後，救回右眼視力，他參加義診服務，感到很有意義。

許貴芳指出，迎接高齡化社會，社區獨居的長者日益增多，鼓勵年長者「活到老、學到老」，走出家門進行社會參與，得到相互扶持，感受社會溫暖。

(中時 )