美國公布最新匯率操縱國名單，台灣被亮黃牌，列入觀察名單內。國民黨前副祕書長蔡正元表示，美國狂印美元，本身就是標準的惡意操縱匯率，卻反過來指摘台灣操縱匯率，這不是小人國，什麼才是小人國。

美國財政部最新公布報告將台灣列入匯率操縱國觀察名單，外界憂心下一步被列為匯率操縱國，央行總裁楊金龍昨說，會與美國溝通，「你的寬鬆就是我們的挑戰」。

國民黨副祕書長蔡正元今天以「小人國」形容美國，他說，美國是小人當道的國度，美國拚命印發美鈔，搞得美元遍地流竄，美元存款利息幾乎等於零；所有手上持有美元的企業，無不狂賣美元，甚至拋空美元，這股拋售美元的狂潮，逼使各國貨幣瘋狂升值。

蔡正元表示，各國央行為抵擋各自貨幣升值，也為避免各自貨幣，因為拋售美元跟著狂印鈔票，被迫降息或被迫狂買美元；各國央行這些力求自保的穩定措施，竟然被始作俑者的美國視為「操縱匯率」，台灣也被列入其中，美國狂印美元本身就是標準的惡意操縱匯率，卻還有臉指摘台灣操縱匯率，實在有夠小人。

蔡正元指出，美國狂印美元也等於對全球持有美元，當外匯準備的國度，課徵外匯資產稅，各國都得繳稅養美國，美元外匯準備越多，繳給美國的稅金就越多，美國人不必辛勤工作，就可以賺到這種不義之財。

蔡正元說，各國持有美元也是被美國逼迫的，美國利用中東政治矛盾，要求產油國家賣油時，只能收受美元，不能收受其他貨幣，否則美國不只不提供軍事保護，還會用「民主化」推翻中東各王室，這就是世界各國必需儲備美元的真相，沒有美元買不到石油、天然氣，自然延伸至其他物資都得用美元。

(中時 )