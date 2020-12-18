109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，最佳教練獎由在2019年世界棒球12強賽帶領中華隊打出第5名、奪下賽會最佳成績的洪一中獲得。

最佳教練獎入圍的有洪一中，另還有培養出體操好手唐嘉鴻的教練翁士航，以及執教拳擊好手黃郁婷的教練曾自強。

最終由洪一中擊敗2位優秀教練奪下最佳教練獎，洪一中過去多次執掌中華隊兵符，去年的世界12強，中華隊也在他帶領下奪下隊史最佳的第5名，之前洪一中執教教Lamogo桃猿隊也奪下三連霸，現為富邦悍將總教練。

(中時 )