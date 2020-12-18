109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，最佳教練獎由在2019年世界棒球12強賽帶領中華隊打出第5名、奪下賽會最佳成績的洪一中獲得。
最佳教練獎入圍的有洪一中，另還有培養出體操好手唐嘉鴻的教練翁士航，以及執教拳擊好手黃郁婷的教練曾自強。
最終由洪一中擊敗2位優秀教練奪下最佳教練獎，洪一中過去多次執掌中華隊兵符，去年的世界12強，中華隊也在他帶領下奪下隊史最佳的第5名，之前洪一中執教教Lamogo桃猿隊也奪下三連霸，現為富邦悍將總教練。
(中時 )
109年體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，最佳教練獎由在2019年世界棒球12強賽帶領中華隊打出第5名、奪下賽會最佳成績的洪一中獲得。
最佳教練獎入圍的有洪一中，另還有培養出體操好手唐嘉鴻的教練翁士航，以及執教拳擊好手黃郁婷的教練曾自強。
最終由洪一中擊敗2位優秀教練奪下最佳教練獎，洪一中過去多次執掌中華隊兵符，去年的世界12強，中華隊也在他帶領下奪下隊史最佳的第5名，之前洪一中執教教Lamogo桃猿隊也奪下三連霸，現為富邦悍將總教練。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。