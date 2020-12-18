2016年2月7日除夕夜，桃園發生一起故意縱火6死慘案！患有社交障礙的翁仁賢，自認從小遭受父母及兄長欺壓、輕視不公平對待，遂萌生殺害全家人動機，案發當晚，他在桃園市住處將預先購得的汽油，倒在停放在廣場2輛自用小客車引擎蓋上，然後再往家中餐廳內潑灑，取出打火機點燃報紙後，朝餐廳內丟擲引燃被潑灑汽油，導致在餐廳內父母、看護、姪媳與2名親姪共6人身亡。2019年4月1日執行槍決，享年54歲，恐怖的是，他槍決前仍狂言要「輪迴追殺家人」。

翁仁賢除夕夜在龍潭住處縱火燒死6親屬，案發前在2樓房間，噴上「坑人很爽，等我回來」8字。（圖／報系資料照）

翁仁賢從小成績不算太好，自稱自己從小個性孤立，不太與人來往，小時的志願是開一間牧場跟農場，高中志願填了龍潭農工畜牧獸醫科，卻被家人擅自更改志願卡，最後自汽車修護科畢業。他認為這是他人生一敗塗地最大因素，因為讓他沒能朝著自己的興趣發展。

除夕夜燒死6至親的翁仁賢，當年落網冷笑表示：「不會後悔」。（本報資料照片）

儘管家人後來幫他租了一塊農地種菜、養狗，過程中卻屢遭挫折與不滿，像曾提及有獸醫師不配合替自己的狗接生導致難產死亡、母親吵醒自己悉心照顧一周的母狗等，都讓他痛苦萬分；再者，翁仁賢成績不比幾位哥哥，認為自己從小到大，受到家人不平等對待，國中開始被當異類，被同學說過不該活在這個世上，從國中開始就每天作噩夢，成長階段沒有感受到父母的關愛，因為種種不滿情緒未被正視與處理，最終做下害死6人縱火案而結束一生。

2016年2月7日除夕夜，翁仁賢趁家族成員都回家過年，先在老家三合院的廣場，將分裝於寶特瓶的汽油倒在停放的兩輛自用小客車上，10幾分鐘之後，於飯廳隔壁的廁所門口，將手上所提油漆桶內之汽油朝飯廳內潑灑，並取出打火機點燃報紙，朝飯廳內丟擲引發劇烈火勢。翁仁賢見飯廳起火後，沿著左側護龍一樓走道離去，並在途中與侄子發生扭打，然後騎乘摩托車離開現場。

由於翁仁賢往飯廳內潑灑汽油縱火，造成當時在飯廳內5名親屬及1名看護，全身嚴重燒傷當場死亡，其中一位親屬送醫後隔天晚間宣布不治，整起事件造成共6人死亡，另外4人受到不同程度的燒燙傷。

翁仁賢縱火造成重大傷亡後毫無悔意的說，想讓他們知道，為什麼他40幾年來對家族的辛苦付出，卻被大家認為是最差，也要大家思考，一個沒吸毒又沒喝酒的人，一定是受到折磨才會做出這種事情。所以要讓大家體會到自己所受的痛苦。他認為，自己被糟蹋一輩子，後來想的只剩報復，把所有失敗都歸咎於他人。

翁仁賢2020年4月1日晚間8時40分左右遭槍決，2槍斃命，遺體9時11分送出台北看守所。（中時資料照）

翁仁賢歷審都被判死刑，高院更一審審理時，還在法庭嗆法官「麻煩讀點書」，押解過程還對媒體鏡頭比中指、做出「放屁」挑釁動作，甚至在執行槍決前要家人保重身體，他死後還會繼續追殺，甚至好幾個輪迴。

高檢署原計畫2020年4月1日晚上8時執行槍決，但翁仁賢不配合，法警及管理員只好將他拖至刑場，等他吃完最後一餐才執行，期間共花了近1小時才伏法。據了解，翁仁賢死前吃炸雞腿、控肉、荷包蛋，疑因緊張還連抽4根菸，接著注射麻醉後，由法警朝翁背後開1槍，因沒有斷氣，法警再開第2槍，檢察官會同法醫複驗確認死亡後，遺體由葬儀社車輛送往中壢殯儀館。

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(中時新聞網)