路透社報導，兩名消息人士透露，美國預計在周五將數十家中國企業加入貿易黑名單，其中將包括中國最大晶片製造商中芯國際。

這項先前未曾被報導過的舉措，被視為是川普總統再一次出手，以鞏固其「對中國強硬」的政策傳承，因為再過幾周，民主黨總統當選人拜登將於1月20日宣誓就職。

消息指出，總計美國將在所謂的實體清單中增加約80家公司和關係企業，其中幾乎所有公司都是中國企業。

消息人士表示，美國商務部料將點名一些華盛頓當局認為與中國軍方有關聯的中國公司，包括一些幫助中國軍方在南海建造人工島，並進行島嶼軍事化的公司，以及一些涉嫌侵犯人權的公司。

川普政府經常使用實體清單來打擊中國的關鍵產業，目前該清單已經列入超過275家中國公司和關係企業，其中包括電信設備巨頭華為技術與和150家關係企業。而中興通訊因違反美國的制裁規定，以及監視器製造商海康威視因壓迫中國維吾爾族少數族裔，也都名列其中。

中芯國際早已成為美國政府的箭靶。美國商務部9月命令該公司某些設備的供應商必須申請出口許可，因判定向中芯供應的設備極可能被用於軍事目的，稱這件事存在著「無法接受的風險」。

中芯國際、美國商務部與中國駐華盛頓大使館尚未回應媒體置評請求。美國國防部11月將中芯列入中國軍工企業黑名單，並禁止美國投資人購買其股票，這項措施自明年底生效。

中芯此前一再否認與中國軍方有任何關係。一旦被列入貿易黑名單，中芯在向美國供應商採購關鍵產品之前，必須先向美國商務部申請特別許可，這是美國政府為阻止中芯取得美國先進晶片製造技術的手段之一。消息人士表示，商務部還料將把眾多中芯的關係企業納入實體清單。中芯雖是中國最大的晶片製造商，但其發展仍然遠落後於產業龍頭台積電。

(時報資訊)