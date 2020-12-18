周五公布的一項數據顯示，受到疫苗推出的激勵，英國12月消費者信心揚升，增長為8年來之最。

市調公司GfK編製的消費者信心指數從11月的-33揚升到-26，增加了7個百分點，亦遠優於路透調查的-31。

Gfk說明，英國的新冠肺炎疫苗接種計畫的啟動，提振了聖誕節前低迷情緒。前一次該指數上漲7點為2012年11月。

-26讀數亦為今年9月以來高點，隨後第二波疫情在10月開始惡化。

消費者對於未來經濟展望的次指標亦增加15個百分點，為九年來最大增長。

家戶支出占英國GDP三分之二；今年英國GDP預計走在超過三世紀的最大萎縮。第四季經濟預計萎縮超過1%，少於預期的萎縮2%；然而新近的社交管制比預期嚴厲，政府原本規劃聖誕節期間鬆綁管制，這將使明年第一季經濟成長力道低於預期。

GfK另解釋，消費者願意進行大規模採購的測量獲得6個百分點的改善，此對零售商為絕佳消息，在新近的地區性社交限制中，他們被迫關閉。

(時報資訊)