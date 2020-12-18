英國牛津大學今天表示，與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，經追加試驗後發現接種兩劑完整劑量，免疫反應最好。

阿斯特捷利康公司11月23日公布的晚期臨床試驗結果，出現施打兩劑全劑量疫苗，保護力竟低於第1劑減半、第2劑全劑量的異常現象，雖然整體防護力有70%的效果，但牛津/阿斯特捷利康仍決定要加做試驗。

路透社報導，這次公布的結果是新一輪第1期/第2期合併試驗，但沒提到先前引發好奇的第1劑減半、第2 劑全劑量的模式。

今天公布的追加試驗也是接種兩劑模式，分別為第1劑全劑量、第2劑減半，以及兩劑都全劑量；有別於前一輪試驗施打劑量不同，是因研究人員搞錯疫苗劑量誤打誤撞成兩種模式，這次是刻意分成兩種模式，做為日後可能的「劑量節約」策略研究。牛津疫苗試驗計畫原本只規劃兩劑量的試驗模式。

牛津大學今天透過聲明說：「研究顯示無論哪種模式，接種兩劑的效果都優於只打一劑；而兩劑全劑量的標準模式產生的免疫反應最好。試驗顯示疫苗能全面激發抗體與T細胞功能。」

(中央社)