為應付可能與中國和巴基斯坦兩線作戰，印度空軍已讓MBDA飛彈系統公司重新校準SCALP巡弋飛彈遠程空中射控軟體，讓這款次音速武器可攻擊最高海拔4000公尺的目標。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述知情人士說，歐洲MBDA飛彈系統公司已與印度空軍高層磋商後，對法國製「風暴之影」（SCALP）巡弋飛彈射控軟體進行校準，把可打擊目標高度從先前海拔最高2000公尺增加一倍，提高到可打擊海拔最高4000公尺的目標。

這意味著正在拉達克東部山區對峙的印度與中國部隊若發生武裝衝突，印度空軍將可派出飆風（Rafale）戰機在海拔4000公尺的山區和高原攻擊敵人。

「風暴之影」巡弋飛彈的射程超過300公里，彈頭重達450公斤，是法國達梭公司提供給印度空軍飆風戰機作為全天候打擊戰機的武器套件之一，可在極端環境下運作，且具「射後不理」性能，（Fire-and-forget），即武器在發射後，就不再接受任何外界指揮、管制，為印度空軍提供靈活的深度打擊能力。

因此，當飆風戰機發射「風暴之影」巡弋飛彈攻擊目標後，可立即降低飛行高度到距地表100到130呎，避免被敵人雷達及干擾系統偵測到並進行反制。「風暴之影」巡弋飛彈遠比中國和巴基斯坦開發和擁有的空中巡弋飛彈性能要優秀。

印度空軍已接收兩批次的飆風戰機，第3批飆風戰機將於2021年1月26日抵達印度，預計印度空軍採購的全數36架飆風戰機在2021年底將全部交付，分別駐紮在印度北部哈雅納省（Haryana）的安巴拉（Ambala）空軍基地，和鄰近不丹與中印邊界西利古里走廊（Siliguri Corridor）的哈西馬拉（Hasimara）空軍基地。

專家指出，由於飆風戰機可攜帶射程逾100公里的「流星」（Meteor）中程超視距空對空飛彈和簡稱「鎯頭」（HAMMER，Highly Agile Modular Extended Range，高敏捷模組化延長距離）的中程空對地飛彈等武器，將可打擊敵人的指揮、控制與通信基地及空軍基地、港口、發電站、彈藥倉庫、水面艦艇、潛艦等重要戰略目標。

加上印度空軍擁有的「風暴之影」巡弋飛彈現在又擁有在高海拔山區的打擊能力，足以作為印度在可能與中國、巴基斯坦展開山區兩線作戰時的利器，有效降低敵人戰鬥力。

(中央社)