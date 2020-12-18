自古以來，婆媳關係一直是許多家庭存在的問題之一。在臉書社團中，有一名匿名的媳婦表示，婆婆在他們夫妻倆的窗上打了一個結，「是不是別有用意？」

原PO昨（17）日於臉書粉專《靠北婆家》發文指出，想問廣大的媳婦們，婆婆之前每天都會用老公的拖鞋，疊放在她的拖鞋上面，便好奇上網尋求答案，結果查探發現是鎮壓氣勢用，「希望我比較好管教」。除此之外，她透露，最近婆婆更變本加厲了，在他們夫妻倆的窗上，用白色繩子打了一個大大的結，她怎麼查也查不出原因，「是有什麼意思嗎？」

貼文曝光後，引起不少媳婦們的回應，真的很多婆婆會做這種事，並要原PO不要讓婆婆進入房間應該就沒事了，除此之外，更有人認為原PO的婆婆思想相當古板，如此多的小動作根本就沒用，只會讓人看了「更火大」。

因此，媳婦們替原PO想了不少法子，「不知道什麼意思你的婆婆有何用意，但我會意外的在她面前拿剪刀剪掉」、「我教妳，你也去公婆房間的窗，用繩子打一個結啊」、「我之前我的鞋也每天被壓，後來我直接穿老公的鞋，讓她不知道要壓哪雙」；更有人搞笑「妳應該告知婆婆，我每晚都騎在你兒子身上喔」，驚人答案令人哭笑不得。

(中時新聞網)