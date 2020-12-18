說到2020年的趨勢之一，在台灣不得不提的Podcast帶起的「耳朵經濟」。隨時隨地都可以聽上一段Podcast，輕鬆長知識，已經成為不少人的習慣與日常。如今OTT平台Netflix也跟上趨勢，提供了可關閉畫面、僅聆聽聲音的模式，等於可一秒變身Podcast，帶給你不一樣的體驗樂趣。

《xda developer》網站在10月份左右發現，Netflix針對Android版本進行了一項測試，提供使用者可以關閉影片畫面，僅播放聲音的體驗方法。而如今則是更進一步向少部分推送了相關測試，可以在Android版本的Netflix中開啟這項功能。如果你也能體驗得到，可說是雀屏中選的幸運兒。

據了解，被選中的受試者，在以全螢幕方式觀看Netflix影片時，會跳出「Video Off」的選項，點選後就可以將畫面關閉，僅聆聽影片的聲音。此外，Netflix也提供了「Audio Only」v功能的額外設定，可以選擇常時啟用（always on）、或者是配戴耳機或使用擴音器時自動啟用，便利喜愛此模式的使用者。

提供上述可僅聆聽影片聲音的模式，不僅能讓Netflix化身Podcast，帶來不一樣的體驗。也能進一步節省流量，對於部分使用固定網路流量方案的消費者來說，是一項貼心的新選擇。

(科技)