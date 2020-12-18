「小哥」費玉清去年在台北小巨蛋，完成封麥演唱會後，隨即引退歌壇，告別長達46年的歌唱生涯，不過近來低調善舉意外曝了光，原來是他大手筆捐贈100萬，救助4100多隻毛小孩，默默行善感動無數網友。

徐文良（徐園長護生園）臉書專頁，近日PO出費玉清的捐款收據，只見收據上面小哥以「張彥亭」本名捐款，足以見得他為善不欲人知的舉動，接著更發文感謝費玉清今年再度送暖，強調前二年園方處於暴風雨中，費玉清依然用行動力鼓勵支持，如今不僅捐助善款100萬給園區，還會請助理代他轉達對園區第一線職工和志工的感謝，讓所有同仁謹記在心。

此外園方強調由於流浪動物屬於社會的弱勢族群，費玉清更是不斷拋磚引玉，讓更多人來關注流浪動物，也守護了3個園區總共4千多個毛孩子，否則光靠50位左右的專職同仁，是無法擔起這一切責任。

日前，網紅「帝師」近日開直播爆料「小哥」費玉清罹癌，且癌細胞擴散已命危，消息一出立刻引起熱議，對此，費玉清經紀團隊和哥哥張菲都發聲闢謠，姐姐恆述法師也駁斥癌末病危傳聞，更砲轟發文者「腐爛在地獄裡」。

(中時新聞網)