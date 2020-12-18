28歲香港女星樂宜（Lokyii）本名廖樂宜，昔藝名叫洛兒，2年前她參加無綫電視綜藝節目《美女廚房》走紅，也曾演出電視劇《守護神之保險調查》，身材火辣的她被港媒封為新一代宅男女神，敢穿身材又火辣。今(18日)她在IG限時動態分享自己牛仔熱褲脫一半，上下失守露事業線，又曝光絕對領域及刺青，辣照引來粉絲喊讚。

港媒報導，擁有34C、25、34黃金比例的樂宜在IG擁有30多萬粉絲，先前她穿中空裝化身女僕，讓不少網友想入非非，直喊她國民老婆，本月初她突然曬出自己穿婚紗的照片，寫下：「我要結婚啦，哪一件好看？」嚇壞網友以為樂宜「死會」要嫁人，她後來則稱只是在開玩笑。

樂宜大腿邊的刺青若隱若現。（圖／翻攝自lok_lokyii IG）

2年前樂宜和世界冠軍電競選手男友分手，去年她和神祕男友被直擊同遊泰國，《東方日報》後來挖出樂宜的男友是眼鏡店太子爺黃俊輝，兩人交往期間一度分手，傳聞是男友不滿她在網上狂曬性感照，但近期又復合，兩人還進展到同居試婚階段，隨時都可能結婚。

樂宜先前穿泳裝就曬過刺青。（圖／翻攝自lok_lokyii IG）

《香港01》則報導，樂宜澄清沒跟男友同居，「都交往兩年，所以平時常見面，又因為疫情所以常留在家裡」，她稱暫時沒想要結婚，等30歲再說，又強調男友家不是豪門，「他只是中上程度的家庭」，對愛情專一才是她擇偶唯一考量。

(中時新聞網)